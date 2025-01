TMW La Juve batte un colpo, ecco il portoghese Alberto Costa alle visite. Le immagini

Alberto Costa ha cominciato la sua avventura alla Juventus. Il volo del portoghese è atterrato a Caselle a notte, prima di recarsi alla Continassa. Stamani - come si vede nelle immagini di TMW -, il ragazzo classe 2003 si è presentato al JMedical per sostenere le classiche visite mediche di rito. Alberto Costa, una volta terminati gli accertamenti del caso, tornerà alla Continassa per firmare il suo contratto con la Juventus. Poi il portoghese potrà lavorare agli ordini di Thiago Motta per preparare il match di sabato 18 gennaio contro il Milan. Il tecnico italo brasiliano avrà di fatto un tassello in più in difesa e Alberto Costa prenderà di fatto il posto di Danilo nella rosa juventina.

Il portoghese arriva dal Vitoria Guimaraes per 12 milioni di euro più 2,5 di bonus che però non sono facilmente raggiungibili. Inoltre, il pagamento sarà dilazionato in più anni. La Juventus per Costa ha bruciato la concorrenza dello Sporting Lisbona che lo voleva per sostituire Ivan Fresneda diretto verso il Como. Ma l’inserimento di Giuntoli è stato deciso e decisivo e così il portoghese si è traferito a Torino.

Kolo Muani in arrivo a Torino

Dopo Alberto Costa, la Juventus è pronta a piazzare il secondo colpo in poche ore: il club bianconero ha ricevuto infatti il sì di Randal Kolo Muani, atteso questo pomeriggio a Torino. Dopo aver trovato l'accordo con il club francese la Juventus aspettava la decisione definitiva del calciatore, che si era preso qualche ora per decidere il suo futuro. E mentre la squadra di Thiago Motta era in campo al Gewiss Stadium contro l'Atalanta è arrivato l'ok definitivo del vice campione del mondo che arriverà dunque a Torino per dare un'opzione importante in più in attacco. La formula sarà quella del prestito secco, con il francese che si unirà dunque al gruppo bianconero fino al termine della stagione.