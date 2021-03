La Juve che verrà - Una scelta da fare tra Chiellini, Bonucci, Demiral, De Ligt e Dragusin

Dieci idee per rilanciare il progetto Juventus dopo l'ennesimo fallimento in Champions. Dalle 15.15 alle 19.45, con un focus ogni 30 minuti, TMW entrerà nel dettaglio di quella che è una rivoluzione a questo punto necessaria per ripartire. Chi dar via, chi a nostro giudizio trattenere. La Juventus deve davvero voltare pagina: se non ora, quando?

Il passo indietro di Buffon Parte tutto da qui. Dal passo indietro di Buffon. Che data un'occhiata alla carta d'identità ha preferito fare i conti col presente e accettare di fare il secondo a Wojchech Szczesny. Leonardo Bonucci farà 34 anni il 1 maggio. Giorgio Chiellini 37. Il ciclo è alla fine ma se per il livornese la questione è acclarata, perché la sensazione è che farà un'altra stagione e poi andrà a sedersi dall'altra parte della scrivania, per Bonucci il domani è tutto da scrivere. Storie di condizioni fisiche, negli ultimi anni, ben diverse, ma è chiaro che il tempo passa e passerà anche per l'ex rossonero. Che decideranno di fare, da qui a pochi mesi, da qui a due stagioni?

La Juventus deve scegliere Poniamo un interrogativo: è la partita decisiva della stagione e la Juventus ha tutti e quattro i centrali a disposizione, compresi Matthijs de Ligt e Merih Demiral. Chi gioca? Ecco. Ogni grande squadre che si rispetti, com'era la Juventus della BBC, ha delle sue gerarchie. E' vero che il calendario non permette praticamente mai di schierare l'undici tipo ma almeno sulla carta, questo ci deve essere. Il giocatore deve conoscere il suo status, perché la democratica pariteticità di tutti gli effettivi, porta a un appiattimento e all'incertezza dei ruoli. In ogni azienda che funzioni esistono delle gerarchie, la Juventus in questa stagione ha deciso di averne poche. Però come potrebbe, per esempio, accettare di restare fuori in quella partita De Ligt? Oppure quanto accetterà ancora il ruolo di riserva Demiral? Al netto di infortuni e turnover, il turco in una gara così non giocherebbe. E Dragusin? Se non ha ancora rinnovato è proprio per queste garanzie che ora mancano. La Juventus scelga, se cambiare subito o se farlo prossimamente, accettando di far cassa magari con la cessione di uno di questi straordinari giovani ragazzi.