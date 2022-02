La Juve e il rinnovo di De Sciglio: si lavora a un contratto fino al 2025. Presto il summit

Archiviato il pirotecnico calciomercato invernale, la Juventus adesso si concentrerà sui rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza. Il dossier più caldo e spinoso è senza dubbio quello che riguarda Paulo Dybala, ma prima di definire - in uno senso o nell'altro - il futuro del suo numero 10, la Juventus potrebbe chiudere l'accordo con Mattia De Sciglio. Un summit con l'entourage del terzino ci sarà nei prossimi giorni: per 'Sky', probabile che il contratto verrà prolungato per tre ulteriori stagioni.