La Juve studia il Portogallo a Torino: nel mirino Nuno Mendes e Pedro Neto

Per costruire il proprio futuro, la Juventus è vigile su tutti i fronti. Anche in quello col Portogallo. Ne scrive Tuttosport: nel mirino dei bianconeri c’è sempre Nuno Mendes, terzino sinistro classe 2002 dello Sporting Lisbona. La presenza del Portogallo a Torino in questi giorni è di sicuro l’occasione di studiarlo da vicino, anche se la concorrenza (soprattutto delle inglesi) e la clausola risolutiva (70 milioniI) rischia di rendere improbabile l’affare. Tra i connazionali di CR7, la Signora tiene d’occhio anche Pedro Neto, meteora alla Lazio ed esploso in Premier League col Wolverhampton. In questo caso ci sarebbe da battere il Manchester United, che per i tabloid inglesi è da tempo pronto all’offensiva.