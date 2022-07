La Juventus a caccia del post De Ligt: Pau Torres è il preferito. E l'agente incontra il Villarreal

vedi letture

In attesa di definire il futuro di De Ligt, in orbita Bayern Monaco ma con cui c'è un gap domanda-offerta da oltre venti milioni, la Juventus si guarda intorno qualora fosse necessario sostituire l'olandese e tra i profili valutati c'è Pau Torres, gioiellino del Villarreal. In scadenza di contratto nel 2024, lo spagnolo ha respinto il Tottenham (e 50 milioni al club) solo un anno fa, per giocare la Champions con il Submarino Amarillo, con cui aveva conquistato l'Europa League. Ma quest'estate le cose possono cambiare, con un patto non scritto tra gli spagnoli e il difensore, che per la giusta offerta può partire.

Pau Torres ha una clausola da 65 milioni, ma per 50 può lasciare la Spagna. La Juve ragiona su un'offerta da 35-40 milioni, ma nonostante la distanza dall'entourage del giocatore filtra la possibilità di trattare tra le parti, forte anche del gradimento del difensore per la piazza juventina. Ieri l'agente del difensore ha incontrato la dirigenza spagnola, affrontando proprio il tema possibile cessione alla Juventus: la trattativa è entrata nel vivo e la Juventus è al lavoro per bruciare la concorrenza. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.