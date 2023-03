La Juventus punta ai figli d'arte e sfida l'Inter: Marcus Thuram e Timothy Weah nel mirino

La Juventus lavora ai rinnovi, ma non solo. Il Corriere di Torino riporta come i bianconeri stiano seguendo Timothy Weah, figlio di George e determinato a lasciare il Lille in estate a un anno dalla scadenza. Su di lui le big di Ligue 1 e mezza Premier League. L'altro obiettivo è Marcus Thuram, figlio di Lilian, che in estate lascera il 'Gladbach a zero: il Bayern Monaco si è defilato, quindi la Vecchia Signora insidia l'Inter che nel frattempo prende tempo.