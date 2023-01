La Juventus rende omaggio alla gestione Agnelli: "13 stagioni uniche, indimenticabili, irripetibili"

La Juventus continua a rendere omaggio alla gestione del club da parte di Andrea Agnelli, con l'Assemblea di domani che sancirà l'avvio del nuovo corso e la nomina del nuovo Cda. "Uniche, indimenticabili, irripetibili, tredici stagioni dell’era Andrea Agnelli", ha scritto il club bianconero su Twitter postando un video con alcune parole dell'oramai ex presidente: "Oltre ad amare e ad aver sempre amato i colori di questo club, in questi anni mi sono sempre impegnato al massimo delle mie possibilità per ottenere i risultati che abbiamo ottenuto sia sul campo che fuori. Sono stati anni straordinari nei quali ho avuto l'onore di presiedere questa società".