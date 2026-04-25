Andrea Agnelli torna come investitore con Gamma Waves Partners

Nuovo capitolo professionale per Andrea Agnelli, che torna a operare nel panorama calcistico con il progetto Gamma Waves. L’ex presidente della Juventus riaccende così i riflettori sul proprio percorso, suscitando reazioni e commenti nel mondo sportivo.

Tra i primi a intervenire pubblicamente, l'ex direttore di Tuttosport Vittorio Oreggia, che attraverso i social ha voluto salutare il ritorno di Agnelli con un messaggio diretto:

"In bocca al lupo ad Andrea Agnelli per la nuova avventura con Gamma Waves. A volte ritornano, per fortuna… Farà ciò che gli hanno impedito di fare"



Come riportato dall'autorevole "Financial Times", Agnelli ha fondato una nuova società, Gamma Wave Partners, che ha sede ad Amsterdam, e che si concentrerà sulle opportunità offerte da competizioni e format sportivi innovativi, nonché da squadre e atleti. La società gestirà capitali immessi dallo stesso Andrea Agnelli, oltre che dai soci, come, ad esempio, Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, ex giocatore ed attuale dirigente della Juventus. Gamma Waves investirà in società che mirano ad incrementare il coinvolgimento delle persone nel mondo dello sport, e non è da escludere che possa rivolgersi all'IA per creare contenuti e tecnologie che possano migliorare le prestazioni degli atleti.

Agnelli ha anche rilasciato qualche dichiarazione al quotidiano inglese su questa sua nuova avventura: "Non sto cercando di dimostrare niente. Ho appena compiuto 50 anni, quindi c’è ancora spazio per scrivere un’altra pagina entusiasmante per il team Gamma Waves".