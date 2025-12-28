Milan-Verona, che ci faceva Agnelli a San Siro? Allegri svela: "Mi aspetta per pranzo"

Mentre lo squalificato Paolo Zanetti ha assistito alla demolizione del suo Hellas Verona da parte del Milan dalla tribuna stampa di San Siro, c'è chi invece ha visionato il lunch match domenicale comodo in zona tribuna d'onore. Parliamo di Andrea Agnelli, presidente della Juventus dal 2010 al 2023, nonché ex boss di Massimiliano Allegri ai tempi della panchina bianconera.

Infatti, nel post-partita ai microfoni di DAZN, l'attuale allenatore del Milan in seguito al 3-0 inferto al Verona si è lasciato andare ad una battuta sul suo ex numero uno, insieme al quale festeggerà la vittoria odierna: "Mi ha fatto molto piacere che il presidente Agnelli sia venuto a vedere la partita: abbiamo costruito negli anni un rapporto che va oltre il lavoro. Infatti adesso devo salutarvi perché è qui che mi aspetta per andare a pranzo".

Sul perché, dal dischetto sul rigore guadagnato a inizio ripresa, sia andato Christopher Nkunku e non Christian Pulisic invece Allegri ha commentato in conferenza stampa: "Nkunku è un rigorista, ne ha sbagliato solo uno in carriera su 18 tirati. Questo è un rigore importante. Ci sono momenti del campionato che bisogna fare così. Era giusto che lo tirasse lui. E il terzo gol è molto bello, perché è da centravanti vero".