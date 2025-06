La Lazio vista da Sarri: "Punto su Isaksen, di Dele-Bashiru mi parlano bene i ds delle altre"

Maurizio Sarri non è il tipo di persona o di allenatore che si nasconde dietro a frasi fatte o dichiarazioni di circostanza e a riprova c'è quanto ha detto nelle scorse ore dal suo clinic a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

L'edizione odierna de Il Messaggero riporta alcune dichiarazioni di Sarri relative a dei giocatori che troverà nella sua Lazio. Come per esempio il difensore centrale Gila: "Talento adatto al calcio latino più che alla Premier: ha applicazione feroce e potenziale enorme, sbaglia solo per eccesso ed è più facile così per un allenatore disciplinarlo. Può diventare fortissimo". E poi Dele-Bashiru: "Non so come sia nel palleggio, l'ho visto giocare trequartista ma tutti mi dicono sia mezzala. Vediamo di riportarlo a centrocampo, ne ho sempre sentito parlare bene da direttori di altre società". E poi Isaksen ("Ha avuto difficoltà nell'adattarsi dall'estero, io ci punto") e il tandem di attaccanti con Castellanos e Dia: "Taty ha fatto bene nell'ultima stagione, lo hanno limitato gli infortuni. Non ha il gol facile ma bello, penso che segni più semplice Dia: otto gol su dieci davanti alla porta". Conclusione sulla scelta tra Provedel e Mandas: "Abbiamo due portieri forti, non ha senso mettere paletti adesso. Se poi qualcuno non sarà contento, lo cediamo a gennaio".

