La lettera di Sacchi per Conte: "Antonio, resta all'Inter e portala tra le grandi d'Europa"

Lunga lettera di Arrigo Sacchi ad Antonio Conte, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto: "La tua Inter ha vinto con merito pur in situazioni non semplici, vedi l’assenza del presidente che è paragonabile alla mancanza del capo famiglia, inoltre ci sono stati altri problemi. I tuoi giocatori sono migliorati individualmente grazie al lavoro e al gioco della squadra, tutti hanno imparato a non arrendersi, tutti hanno seguito l’esempio che tu gli hai dato. Hai dato la vita per il calcio e altrettanto hanno fatto i tuoi all’Inter. Un grande successo che ha consentito di vincere nonostante la fortissima Juventus. Spero che tu continui il tuo lavoro con i nerazzurri e che riesca nell’impresa di trasformare l’Inter in una star internazionale. Questa sarà la nuova sfida per il futuro".