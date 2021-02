La lista UEFA della Roma: c'è Dzeko, entra El Shaarawy. Ma Reynolds resta fuori

Nelle scorse ore le 6 squadre italiane ancora in corsa in Europa hanno dovuto consegnare alla UEFA le liste aggiornate in vista della ripresa delle competizioni. In casa Roma c'era grande attesa per capire le sorti di Edin Dzeko dopo la rottura con Fonseca. Il bosniaco, che sta cercando di ricucire col portoghese, è presente nell'elenco. Con lui anche il neo acquisto El Shaarawy, mentre vengono tolti Juan Jesus e Fazio (oltre al già assente Pastore). Zaniolo e Calafiori sono presenti nella lista B, così come l'ultimo arrivato Bryan Reynolds. I giallorossi affronteranno il Braga il 18 febbraio (Braga) e il 25 febbraio (Roma). Questa la lista della Roma:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Bruno Peres, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Santon, Smalling, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Villar, Veretout

Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez, Pedro Rodriguez