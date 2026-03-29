La nuova Cremonese di Giampaolo piace, Vandeputte: "Belle idee, penso mi farà crescere"

Parlando nel corso di una intervista concessa CR1, durante “Il Grigio e il Rosso”, il centrocampista della Cremonese Jari Vandeputte è tornato a parlare delle emozioni provate in occasione del gol segnato al Parma nell’ultima gara giocata e vinta allo Stadio Tardini: “È stata un’emozione unica. Soprattutto dopo la partita, la sera, ho ripensato un po’ al momento. Mi sono venuti in mente gli anni che ho passato e il percorso che ho fatto prima di arrivare a Cremona e alla Serie A. È stato un momento molto bello”.

Sul rapporto con Giampaolo ha detto: “Mi piacciono molto le idee che ha il mister, personalmente le condivido. Io sono convinto che come giocatore mi possa far crescere e mi possa aiutare a fare ancora meglio in questa categoria”.

Le ultime otto gare

“È giusto festeggiare una vittoria, però sappiamo che ci sono altre otto finali, otto partite che vanno giocate. Sono fondamentali per noi, sono molto importanti. Abbiamo festeggiato un po’ nello spogliatoio dopo la partita di Parma, ma poi subito dopo abbiamo portato la testa alla prossima partita. Anche se adesso c’è la sosta, abbiamo modo in queste settimane di lavorare ancora meglio per preparare bene la partita contro il Bologna”, riporta Cremonasport.it.