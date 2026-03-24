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Cremonese, Vandeputte d'incanto. Pazzini: "Gran primo gol in A. Lo fa sembrare semplice"

Cremonese, Vandeputte d'incanto. Pazzini: "Gran primo gol in A. Lo fa sembrare semplice"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 23:39Serie A
Yvonne Alessandro

Primo gol in Serie A per Jari Vandeputte, centrocampista di 30 anni che a Parma ha contribuito alla vittoria (2-0) della Cremonese nella sfida della 30ª giornata di Serie A. Risultato placcato d'oro per i grigiorossi, che si sono portati a pari punti (27) con il Lecce terzultimo ma a -2 dalla Fiorentina e la zona salvezza.

Giampaolo Pazzini, storico ex rapace d'area di rigore tra Inter e Atalanta - tra le altre - ha rilasciato le sue impressioni sulla fattura del sigillo impresso da Vandeputte nel weekend ormai trascorso al Tardini: "È chiaro che l'onze di gala di questa settimana lo merita la Cremonese", ha esordito il 41enne. Nel giorno del ritorno in panchina di Marco Giampaolo: "Posso dire con due grandi gol, di livello alto?", suggerisce Pazzini.

E analizza soprattutto la rete del centrocampista belga, nata da un'azione tutta in verticale della Cremonese: "Vedi questo movimento di Vardy che fa corto-lungo, prima dà un passaggio e forte e il primo controllo di Vandeputte... lui è qua che fa gol. Lo fa sembrare semplice, però vedi lui la fa rimbalzare, Jari parte e scatta, ma questo primo controllo è difficilissimo".

L'ex Milan spiega la dinamica che ha portato alla rete del 2-0: "Perché lui anche se avesse ritardato un attimo il difensore del Parma l'avrebbe ripreso. Invece col primo controllo se l'è stoppata benissimo, se l'è preparata poi per andare al tiro. Vardy è stato bravissimo eh... perché prima si allarga, poi aspetta il tempo giusto, vedi? Sta guardando Vandeputte. Poi lui parte, grande sprint e qua guarda quant'è perfetto questo primo controllo per il suo primo gol in Serie A ha sicuramente scelto una partita e un gran gol".

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