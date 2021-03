La pagelle del Bologna - Svanberg prezioso, bene anche Barrow. Non punge Skov Olsen

Bologna-Sampdoria 3-1

Marcatori: 27' Barrow (B), 37' Quagliarella (S), 41' Svanberg (B), 70' Soriano (B)

BOLOGNA

Skorupski 6 - Ordinaria amministrazione per l'estremo difensore polacco del Bologna, sfoggia un'ottima parata un tuffo contro Damsgaard ma non può nulla sul tentativo ravvicinato di Quagliarella.

Tomiyasu 5,5 - Il giapponese torna in campo dopo tre partite di assenza per infortunio, va in sofferenza quando viene puntato dal frizzante Damsgaard. In avvio di ripresa un errore grossolano nel rinvio che stava per regalare il gol a Quagliarella. (Dal 90' De Silvestri sv).

Danilo 5,5 - Duello d'esperienza tra capitani, suo malgrado vinto da Quagliarella. Difficile tenere a bada il centravanti blucerchiato, se lo perde in occasione del momentaneo pareggio ospite.

Soumaoro 7 - Roccioso e determinato, una partita impeccabile per il centrale di Mihajlovic. Ci mette il fisico quando serve, non sbaglia praticamente mai il tempo dell'intervento.

Dijks 6 - Non parte benissimo, in alcune occasioni lascia un po' di spazio sull'asse Bereszynski-Candreva. Nel secondo tempo altra storia, sempre abbastanza attendo ed efficace.

Schouten 6 - Pronti, via e rischia subito di combinare la frittata. Tenta una giocata improbabile davanti alla propria area di rigore, per sua fortuna Thorsby colpisce il palo. Passi avanti nella ripresa. (Dal 69' Dominguez 6 - Entra per rimpolpare il reparto mediano, buon impatto).

Svanberg 7,5 - Tempi di inserimento ottimi come l'intesa con Barrow, si cercano spesso e non solo nell'occasione del gol. Si dimostra glaciale aprendo perfettamente il destro che vale il nuovo vantaggio, suo anche l'assist per il tris di Soriano. Fattore prezioso. (Dal 84' Poli sv).

Skov Olsen 5,5 - Seconda partita consecutiva da titolare per il danese che stavolta non sfrutta al meglio l'occasione. Abbastanza in ombra per larghi tratti della sfida, un buon pallone per Svanberg ma anche un gol fallito nella ripresa. (Dal 84' Orsolini sv).

Soriano 6,5 - Partita speciale per lui, cinque anni in maglia blucerchiata per il trequartista di Mihajlovic che oggi si sacrifica più del solito. Nel secondo tempo mette nuovamente in mostra le sue doti nell'inserimento calando il tris.

Barrow 7 - Mezzo voto in meno per una ripresa non al livello del primo tempo dove è autentico mattatore. Suo il gol che sblocca la sfida, qualche minuto dopo sigla anche l'assist per il raddoppio di Svanberg. Quando accelera diventa imprendibile.

Palacio 6,5 - Inutile dopo ogni partita stare a guardare la carta d'identità dell'argentino, altra grande prova per il Trenza che con una grande giocata permette a Barrow di sbloccare il punteggio. Va anche ad un passo dalla gioia personale che manca da venticinque gare. (Dal 69' Sansone 6 - Entra bene in partita e si vede anche annullato un gol poco dopo il suo ingresso in campo).

Sinisa Mihajlovic 6,5 - A Napoli c'è stata la prestazione ma è mancato il risultato, stavolta prestazione di sacrificio ma tre punti meritati per i felsinei. Ottimo il recupero di Tomiyasu, Svanberg fa la differenza in mezzo al campo ed un Barrow in giornata può essere devastante. La sua squadra gioca un buon calcio, trova anche quella cinicità sotto porta che spesso è mancata.