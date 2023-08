La pista Lukaku non è ancora tramontata per la Juventus. Le strade possibili con o senza Vlahovic

La Juventus non ha ancora mollato la pista Romelu Lukaku, secondo quanto scrive quest'oggi il Corriere dello Sport. Un'operazione che resta particolarmente complicata ma a cui Giuntoli, forte di un accordo di base col giocatore per un triennale da 9 milioni a stagione, non ha ancora rinunciato.

Le possibili strade

Una resta quella legata all'addio di Vlahovic, con o senza lo scambio col Chelsea. L'altra prevede la permanenza del serbo e il contemporaneo arrivo di Big Rom condizionato ad altre cessioni più o meno importanti. I nomi? Offerte potrebbero essere accettate per Kean (25 milioni), Kostic o McKennie (almeno 15 milioni). Ma attenzione anche ai nomi di Iling-Junior (almeno 20 milioni) e Soulé (15 milioni).