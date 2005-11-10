TMW La promessa di Ausilio: "Prenderemo un bel difensore, Solet è tra i profili che seguiamo"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è intervenuto a margine del Festival della Serie A a Parma. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW sull'interesse, confermato dall'uomo mercato nerazzurro, per il difensore dell'Udinese Oumar Solet: "Dietro qualcosa faremo, ve lo confermo. Dobbiamo intervenire anche solo a livello numerico, perché Darmian e Acerbi sono in scadenza. Solet è tra quelli che seguiamo, ha fatto bene in Italia. Come lui, però, ce ne sono anche altri. Ci presenteremo con un bel difensore per l'inizio della stagione".

Sull'addio di Dumfries con destinazione Real Madrid: "Dumfries è andato, aveva una clausola e soprattutto il desiderio di andare, lo ritengo legittimo. Capisco la delusione dei tifosi, perché è un giocatore che ha dato tutto all'Inter, ma sono contento per lui. Questa bella storia è finita bene, gli auguro il meglio al Real. Poi nella vita non si sa mai... Un ragazzo che va via col cuore pieno di Inter magari poi c'è la possibilità di rivederlo".

Sull'interesse per Curtis Jones del Liverpool: "Distanza tra le parti minima? Minima lo dite voi, i milioni non sono mica i vostri (ride, ndr). L'interesse per questo ragazzo c'era a gennaio e c'è anche adesso. Jones è un calciatore che stiamo attenzionando da tempo, a gennaio avevamo provato a fare la trattativa e tenteremo ancora. Se troviamo un punto d'incontro sulle valutazioni, bene. Sennò faremo altro".

Sulla recompra di Stankovic jr: "Riacquistarlo è già stato un grande segnale di fiducia, lo abbiamo fatto perché pensiamo che abbia delle qualità che deve avere un giocatore da presente e futuro dell'Inter. Io so che il ragazzo vuole restare, Chivu lo conosce, inizieremo il pre-campionato con lui e Massolin. i giovani devono avere spazio per giocare, noi cecheremo di mettere quelle condizioni. Stankovic è un patrimonio dell'Inter, poi vediamo che succede col mercato".