La proposta di Joe Barone: "In Europa serve il salary cap. Solo in Italia non ha senso"

Cosa cambierebbe del calcio italiano? Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha le idee molto chiare: "Il salary cap. Ma va fatto in tutto il sistema europeo... Solo in Serie A non avrebbe senso perché non si competerebbe a livello europeo. I costi di giocatori, procuratori, trasferimenti, che fanno parte della vita di un club, sono troppo alti e non si può vivere di soli diritti televisivi. È molto importante la diversificazione delle entrate. Il game day del Tottenham è di 110 milioni all'anno, il nostro è di 8,5 milioni... C'è tanta differenza anche rispetto ad altri club del nord Italia. L'altra parte che cambierei è quella di mantenere circa un'ora e mezza, due ore in più la tifoseria allo stadio. Poi mi piacerebbe il villaggio che si muove come nella Formula 1 che sono pre e post partita dove ci sono anche calciatori, mister, conferenze stampa, ma anche cantanti... Interesserebbe anche i turisti, non solo gli appassionati di calcio".

