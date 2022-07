La Roma si inserisce su Tanganga-Milan: Mourinho dà il via libera per l'inglese

Importante novità sul mercato della Roma e del Milan: oltre a Eric Bailly del Manchester United, secondo quanto riporta Il Tempo, tra i giocatori a cui sta pensando il club giallorosso e il tecnico José Mourinho per la difesa si aggiunge il nome di Japhet Tanganga. Il roccioso difensore mancino classe '99 è in uscita dal Tottenham, dopo essere stato lanciato in prima squadra proprio dallo Special One durante la sua prima stagione sulla panchina degli Spurs. Tanganga è nel mirino anche del Milan, la Roma può accelerare qualora gli Spurs dovessero accettare il prestito con diritto di riscatto.