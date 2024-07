Ufficiale No alla Serie A: Tanganga preferisce la Championship e mette radici al Millwall

"Il Millwall Football Club è lieto di confermare l'ingaggio di Japhet Tanganga", l'annuncio del club di Championship per l'arrivo ufficiale del difensore 25enne. Dopo essersi svincolato dal Tottenham il primo luglio, ha respinto ogni corteggiamento proveniente dalla Serie A tra il mercato di gennaio (Inter e Milan) e quello attuale - il Parma che aveva incontrato anche l'agente del giocatore.

Il comunicato del club. "Il difensore 25enne si unisce ai Lions dopo essere stato free agent e firma un contratto a lungo termine nel SE16. Tanganga, prodotto dell'Academy del Tottenham Hotspur, ha trascorso un periodo in prestito al Den nel 2023/24. Il beniamino dei tifosi è ora un punto fermo della squadra di Neil Harris, diventando il secondo acquisto della finestra di trasferimento estiva. Tanganga, che sarà sospeso per le prime tre partite della campagna 2024/25 a causa del cartellino rosso rimediato nell'ultima giornata della stagione 2023/24 contro lo Swansea City, si unirà ai suoi compagni di squadra per l'allenamento in vista dell'amichevole pre-stagionale di sabato a Gillingham".

Gli step verso il ritorno. Dopo le giovanili degli Spurs e il salto in prima squadra per giocare Champions, Europa e Conférence League, il difensore inglese classe '99 ha tentato un'esperienza all'estero, in prestito all'Augsburg nel 2023. Salvo poi fare ritorno in Inghilterra e a Londra nel gennaio 2024, Tanganga ha aiutato i Lions a scampare alla Sky Bet Championship.