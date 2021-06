La Sampdoria aspetta un segnale da Empoli: Dionisi è il primo della lista

E' Alessio Dionisi il primo della lista per la Sampdoria che aspetta un segnale dal summit che è in scena tra il tecnico e la proprietà dell'Empoli. L'allenatore proverà a liberarsi, dall'altra parte i toscani chiedono una buonuscita a chi vorrà prenderlo. Ed è la società di Ferrero la più grande indiziata adesso che il Sassuolo si è orientato su Marco Giampaolo e che l'Hellas Verona ha virato su Eusebio Di Francesco. Il nodo della questione è proprio sul cash che chiederà la società empolese, da capire se sarà possibile 'colmarlo' con una contropartita o meno. Intanto da Genova aspettano una chiamata fronte Dionisi. Che è il grande nome per il dopo Claudio Ranieri, con le alternative che adesso vanno scemando. Resistono Roberto D'Aversa e, in caso di addio, al momento difficile, dal Venezia, Paolo Zanetti. A meno che il Doria non decida di rilanciare nella corsa a Giampaolo...