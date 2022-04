La serata perfetta di Gosens: "Indimenticabile segnare il primo gol con l'Inter in un derby"

vedi letture

Autore del gol del definitivo 3-0 con cui l'Inter ha superato il Milan e conquistato la finale di Coppa Italia, Robin Gosens ha analizzato così la gara ai microfoni di Inter Tv: "Per me si tratta di una notte indimenticabile, abbiamo vinto 3-0 meritando sul campo. Poi segnare il primo gol in un derby è un qualcosa di perfetto, davvero è una serata indimenticabile. Ho già ringraziato Brozovic per l’assist, anche Vidal ha messo una grande palla in mezzo, sono felice per aver segnato. È stata una vittoria meritata, abbiamo giocato con voglia e con cattiveria, si è visto in questi 90’ e siamo molto contenti di giocarci adesso questa finale. Che gruppo ho trovato qui. C’è una grande mentalità, grande professionalità, ma ho trovato anche un ambiente positivo in cui si lavora bene per raggiungere gli obiettivi. Già dopo pochi giorni mi sono sentito a casa e questo è molto importante per riuscire a fare bene”.