La settimana decisiva per il futuro di Ranieri: la fumata bianca nel fine settimana?

E' la settimana decisiva per il futuro di Claudio Ranieri alla Sampdoria. Il rinnovo del tecnico blucerchiato è sempre da ratificare, le difficoltà economiche potrebbero essere ridimensionate dalla fiscalità agevolata e dal decreto immigrazione in quanto rientrato dall'estero. Lo spiega Repubblica nell'edizione genovese: per i tempi la fumata bianca potrebbe arrivare nel fine settimana. Una volta arrivato il suo sì, Ferrero spingerà per provare a definire anche i nuovi contratti di Riccardo Pecini e Carlo Osti.