La strategia in stile Real Madrid funziona: i numeri che possono riportare Stankovic all'Inter

Le prestazioni di Aleksandar Stankovic stanno convincendo, col passare delle settimane, l'Inter. E così nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato è (sempre più) probabile vedere un rientro alla base del centrocampista dopo la stagione da assoluto protagonista in Belgio al Club Brugge.

Un rendimento, quello del classe 2005 e figlio d'arte, che non poteva passare inosservato dalle parti di Viale della Liberazione: con la società belga Stankovic è rapidamente diventato un titolarissimo, mettendo insieme in stagione la bellezza di 44 presenze con 7 gol e 5 assist all'attivo. Statistiche importanti, che ben giustificherebbero una recompra in pieno stile Real Madrid.

I Blancos in questo senso hanno fatto scuola: fermandoci all'Italia, tutto era iniziato con Brahim Diaz. Ceduto al Milan, fatto crescere e poi riportato al Bernabeu per farlo essere protagonista. Poi è arrivata la sinergia col Como: il caso Nico Paz è emblematico, col Real che in estate potrà ricomprarlo con 9 milioni di euro. Strada che è stata poi percorsa anche con Jacobo Ramon. E che l'Inter ha appunto scelto di percorrere con Aleksandar Stankovic: ceduto a titolo definitivo per 10 milioni di euro, da giugno l'Inter potrà riprenderlo pagandone 23. E salvo sorprese, la direzione sarà proprio questa.