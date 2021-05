La vendetta di Tuchel: esonerato a dicembre dal PSG, ora è in finale di Champions col Chelsea

Il 29 dicembre 2020 il Paris Saint-Germain ufficializzava l'esonero di Thomas Tuchel da allenatore del Paris Saint-Germain. Una notizia che sorprendeva soprattutto per le tempistiche, perché se è vero che i rapporti con Leonardo non erano idilliaci (eufemismo) la squadra aveva appena vinto per 4-0 una partita di campionato contro lo Strasburgo, si era qualificata agli ottavi di Champions vincendo un girone con Lipsia e Manchester United e in fondo avrebbe dovuto conservare un po' di credito per essere stato a un passo dall'essere campione d'Europa, sconfitto in finale dal Bayern ad agosto. Nessuno si sarebbe potuto aspettare che dopo poco più di quattro mesi lo avremmo visto conquistare una finale del massimo torneo continentale, men che meno con un'altra squadra. Tuchel non solo ha trovato immediatamente una nuova panchina (26 gennaio, al posto di Lampard al Chelsea), ma ha condotto la sua squadra all'atto conclusivo del torneo, facendo persino meglio del PSG, uscito di scena in semifinale. Una soddisfazione doppia per il tedesco, guardandosi indietro.