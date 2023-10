Lautaro Martinez e l'Inter, prove di rinnovo. Arriva la prima proposta ufficiale: le cifre

Lautaro Martinez e l'Inter si stanno scambiando messaggi trasversali di affetto reciproco, con la volontà che sembra comune di andare a rinnovare l'accordo attualmente in scadenza al 30 giugno 2026. Il portale specializzato a tinte nerazzurre FcInterNews fa il punto della situazione: l'argentino è ormai un uomo simbolo e per questo verrà premiato con un sostanzioso ritocco dello stipendio, per riconoscergli lo status di leader oltre che capitano della squadra e per allontanare eventuali sirene provenienti dall'estero.

Da Viale della Liberazione è stata inviata al suo agente Alejandro Camano la prima offerta ufficiale: 7 milioni e mezzo netti a stagione fino al 2028 più bonus che lo porterebbero sopra gli 8 milioni. Cifra molto importante per le strategie finanziarie dell'Inter ma che verrà investita con soddisfazione su un giocatore ormai considerato top a livello mondiale. Per raggiungere l'accordo definitivo serviranno probabilmente altri incontri, il gioco delle parti porterà verosimilmente l'entourage della punta a ottenere qualcosa in più, ma alla luce della sbandierata volontà di firmare un nuovo contratto non si scorgono intoppi all'orizzonte.

L'obiettivo dell'Inter è arrivare alla fumata bianca entro dicembre, fitto calendario permettendo.