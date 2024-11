Lautaro Martinez esulta per il Golden Foot 2024: "Molto felice di aver ricevuto questo premio"

Attraverso i propri social, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha commentato la conquista del Golden Foot 2024: “Molto felice di aver ricevuto il premio Golden Foot 2024. Grato a tutti quelli che mi accompagnano sempre”, le parole del Toro su Instagram. Arrivato settimo nella graduatoria del Pallone d'Oro, Lautaro Martinez si "consola" dunque con un altro prestigioso premio, consegnatogli ieri a Montecarlo.

Il comunicato ufficiale dell'Inter

"Importante riconoscimento per Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro ha vinto il Golden Foot Award, premio internazionale nato nel 2003 e attribuito ai calciatori che si sono distinti per qualità, classe e per i successi ottenuti. Lautaro, che nella stagione passata ha conquistato la Copa America con l'Argentina decidendo la finale con il gol contro la Colombia, la Serie A e il titolo di capocannoniere, succede a Robert Lewandowski (vincitore della scorsa edizione del riconoscimento), lasciando un'impronta indelebile nella Walk of Fame del Principato di Monaco".