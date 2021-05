Lautaro Martinez rivela: "Sono stato vicino al Barcellona ma restare all'Inter scelta giusta"

vedi letture

Intervistato da ESPN Argentina, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha raccontato un retroscena di mercato legato al Barcellona: "Sono stato molto vicino al Barcellona, ​​ne ho parlato anche con Leo Messi ma loro avevano problemi economici e ho deciso di restare. E' stata una scelta giusta perché sono riuscito a vincere lo scudetto. I due no al Real Madrid? C'era Solari nel Real Madrid Castilla ed è venuto a cercarmi. Ero appena arrivato al Racing e non avevo voglia di andare molto lontano. La seconda volta quando non giocavo tanto nel Racing sono venuti a cercarmi e mi hanno offerto a firmare un contratto, ma non mi sentivo pronto".