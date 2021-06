Lautaro non rinnova e l'agente aspetta offerte dalla Spagna. L'Inter lo valuta 90 milioni

Quale sarà il futuro di Lautaro Martinez? Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'argentino adesso pensa alla Copa America, ma lo stop alla trattativa sul rinnovo è emblematico. L'Atletico Madrid ha messo sul piatto 50 milioni, offerta che non è neanche stata presa in considerazione. L'Inter valuta il Toro 90 milioni, troppi anche per ammissione dell'agente del giocatore che in settimana verificherà se esistono margini per un rilancio dei Colchoneros o per un tentativo del Barcellona. Il 30 giugno è ancora lontano, ma l'Inter non vuole arrivarci con l'acqua alla gola.