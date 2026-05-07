Lautaro: "Pio Esposito non aveva paura. Mi ha colpito il suo atteggiamento, ha personalità"

Lautaro Martinez è abituato a giocare con i campione, ma ce n'è uno più di altri che lo ha inevitabilmente colpito ed è Lionel Messi. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il bomber dell'Inter ha parlato così della Pulce: "Quello che fa in campo lo vediamo tutti, sembra giocare un altro sport. Quello che mi impressiona, però, sono i suoi allenamenti. Leo vuole vincere tutte le partitelle ed essere il migliore in tutti gli esercizi. Sono cose che restano dentro, soprattutto ai giovani, e che io provo a portare qui all’Inter".

Lautaro è poi passato ad affrontare il tema Pio Esposito: "Giocava nella Primavera, ma veniva ad allenarsi con noi. Era sempre educato, chiedeva, ringraziava. Un ragazzo umile, che vuole imparare. E lo è tuttora. Non aveva paura e questa è la cosa più importante. Fa la differenza quando arrivi in prima squadra".

Infine ha spiegato che cosa l'ha colpito del suo compagno di reparto classe 2005: "L’atteggiamento che ha sempre avuto quando era il suo turno di entrare. Penso alle partite con il Pisa, con la Juventus, contro cui ha segnato un gol importante, contro il Lecce. Alla sua prima stagione ha dimostrato grande personalità. Ci ha dato davvero una grande mano".