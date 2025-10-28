Lazio, a gennaio quattro possibili partenti. E in entrata occhi su Ilic e Martin

Dopo aver passato tutta la scorsa estate con il calciomercato in entrata bloccato per via degli sforamenti rispetto ai parametri degli indici di liquidità, la Lazio prova adesso a guardare oltre e a proiettarsi a una finestra di gennaio nella quale il tecnico biancoceleste Sarri si aspetta l'arrivo di nuovi rinforzi.

Detto ormai della pista che porta allo svincolato Lorenzo Insigne, ormai in piedi da settimane e di fatto in attesa solamente che la Lazio riceva la luce verde per procedere con il suo tesseramento a costo zero, ci sono altri profili da seguire e che emergono dalle pagine di oggi de Il Messaggero.

Sarri e la Lazio sono già d'accordo per far partire in inverno un terzetto di calciatori composto da Fisayo Dele-Bashiru, Reda Belahyane e Tijjani Noslin. E al posto dei primi due, per la mediana, il tecnico toscano ha fatto il nome di Ivan Ilic del Torino. Uno sguardo sarà dato anche a un terzino sinistro, considerando che Nuno Tavares potrebbe anche essere ceduto. A quel punto la priorità diventerebbe Aaron Martin del Genoa.