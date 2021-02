Lazio, Acerbi: "Avevamo un obiettivo ambizioso, ma non ci siamo riusciti. Ci dispiace"

Dopo il 4-1 incassato dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha pubblicato il suo pensiero sul proprio account Instagram: "Siamo scesi in campo con un obiettivo ambizioso, ma non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Ci dispiace molto. Al ritorno vogliamo lottare ancora e vogliamo farlo a testa alta. Daremo tutto! Per voi e per la maglia, con onore".