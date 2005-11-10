Lazio, arriva la proposta dell'Al Sadd per Romagnoli: triennale da sei milioni a stagione
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Torna a farsi sotto l'Al Sadd per Alessio Romagnoli, difensore della Lazio che già nello scorso mercato di gennaio avrebbe potuto salutare la Capitale per trasferirsi nella Saudi Pro League.
Questa volta, però, le chance di un addio (complice la fine dell'avventura di Maurizio Sarri e il contratto in scadenza nel giugno 2027 senza possibilità di rinnovo) per il difensore si fanno molto più alte.
Con l'Al Sadd che avrebbe già fatto la sua prima mossa sul centrale ex Roma e Milan.
Stando a quanto riportato da Tuttosport per il classe 1995 sarebbe stato messo sul piatto un accordo triennale da sei milioni di euro netti a stagione.
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