Lazio, Basic: "Sarri mi ha detto che poteva succedere una cosa e io ero pronto"

Dopo il reintegro nella lista per il campionato, il rientro dal primo minuto. Toma Basic è tornato al centro del campo della Lazio. Il centrocampista biancoceleste, dopo il successo per 3-0 sul campo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono contentissimo che sono stanco dopo una partita e per i tre punti - evidenziano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it -. Quando sei professionista e ami il tuo lavoro non ci sono ostacoli che non poi superare.

Ho parlato con Sarri, mi ha detto che poteva succedere una cosa così e io ero pronto. Non voglio parlare di me, abbiamo fatto un granissimo lavoro dopo una sconfitta, dobbiamo lavorare così. Possiamo arrivare alti ma dobbiamo trovare contuità, in ogni allenamento stare sereni".

Questo il commento di Sarri in conferenza sul calciatore: "L'ho visto bene e mi fa piacere. Quando a fine agosto abbiamo fatto le liste gli ho detto che finiva fuori lista ma non fuori rosa. Aveva ampia possibilità di rientrare. E' successo, mi fa piacere soprattutto la risposta del ragazzo. Non ha mai mollato".