TMW Lazio, il ritorno di Basic: "Sono contentissimo. Tre punti importanti, guardiamo avanti"

Da fuori lista a titolare. Il passo è stato breve per Toma Basic che, impiegato ieri sera da mister Maurizio Sarri nella serata di Marassi, ha disputato un'ottima partita. Dopo il successo per 3-0 contro il Genoa di Vieira, il centrocampista della Lazio ha parlato in zona mista: "Sono contentissimo - ha esordito il calciatore biancoceleste ai cronisti presenti - perché la squadra ha fatto un bel lavoro, non era facile trovare la vittoria dopo questo periodo. Siamo contentissimi. Tre punti importantissimi, guardiamo solo avanti".

Com'è rapporto con Sarri

"Era tutto chiaro, mi aveva detto che poteva succedere una cosa così. Io ero pronto, ho lavorato sempre perché quando sei un professionista e ami il tuo lavoro non ci sono ostacoli che non puoi superare. Ora sono qui, sono contento. Non voglio parlare tanto di me, ma della squadra che può fare tanto. Sabato c’è il Torino, vediamo".

Cosa è successo dopo il derby perso?

"Dopo il derby tutti abbiamo parlato tra noi, c’è stata una riunione e tutti hanno capito la situazione. Non era facile questa settimana, ma ognuno di noi quando fa il suo lavoro al 100% succede questo".

A dedichi questa vittoria?

"Alla mia famiglia, agli amici e alla mia ragazza. Sono contentissimo".