Lazio-Bayern, Inzaghi soddisfatto se...? "Vogliamo restare in corsa per la qualificazione"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Bayern Monaco, ha parlato anche di come sarebbe soddisfatto domani sera dopo la partita: "Vogliamo fare una partita che ci consenta di rimanere aggrappati alla qualificazione. Giochiamo contro una squadra praticamente ingiocabile, ma la squadra anche in passato ha sovvertito i pronostici. Dovremo fare il nostro meglio in una partita che si gioca in 180 minuti".

