Lazio, campagna abbonamenti prorogata di un giorno. Oggi squadra di nuovo in campo: prima per Provedel

Ventitré mila abbonati e una sorpresa, annunciata proprio quando doveva chiudersi la campagna abbonamenti: a causa della coda per sottoscrivere la tessera, la Lazio ha deciso di posticipare la deadline alle 19 di oggi, dando ai tifosi una giornata in più tempo. Di conseguenza i singoli tagliandi per la gara di domenica contro il Bologna all’Olimpico saranno in vendita da domani: 25 euro il costo dei Distinti. Superata quindi quota 20 mila abbonati, il traguardo che il club si era prefissato di oltrepassare: esaurita la Curva Nord, infatti non sarà possibile comprare dei biglietti per il settore più caldo del tifo biancoceleste. Considerando le ultime vicissitudini con Lotito e l’aumento dei prezzi post Covid iil numero raggiunto dalla campagna abbonamenti soddisfa molto gli uomini di Formello, dove oggi tornerà ad allenarsi la squadra di Sarri.

Il tecnico, dopo l’amichevole di sabato sera con il Valladolid persa ai rigori (0-0 al 90’), ha concesso due giorni liberi alla Lazio, che da questo pomeriggio si ritroverà per preparare il debutto in campionato. Pochi, ma grandi, i punti interrogativi: Luis Alberto si allenerà in gruppo o a parte? Come verrà gestito in questa settimana l’andaluso, che ha esternato la voglia di andare al Siviglia? E poi ancora, quali sono le condizioni di Pedro dopo la botta rimediata in Spagna? Per il resto l’infermeria è vuota e Sarri potrà cominciare a preparare l’esordio contro il Bologna con tutto il gruppo a disposizione. Anche con un Provedel in più: l’8° acquisto laziale ha svolto ieri le visite mediche e oggi si allenerà per la prima volta con i suoi nuovi compagni.