Ufficiale Lazio, Loum Tchaouna passa a titolo definitivo al Burnely

vedi letture

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Loum Tchaouna al Burnley Football Club La Società ringrazia Loum per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune, umane e sportive, per questa nuova avventura in Premier League.

Il classe 2003 saluta, dunque, il club capitolino dopo un solo anno, 37 presenze complessive fra tutte le competizioni, e due reti all'attivo. Una in Serie A e una in Europa League.

Queste le parole del giocatore ex Salernitana al momento della firma con il club inglese: "È un giorno di grande orgoglio per me firmare con questo club. Ho parlato con l’allenatore durante l’Europeo U21 quest’estate e abbiamo avuto una conversazione davvero positiva, che mi ha fatto capire di volere essere qui. Non vedo l’ora di prepararmi per la nuova stagione e di giocare davanti ai tifosi".