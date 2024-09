Lazio, Castellanos recuperato: andrà ad Amburgo ma il suo impiego non è ancora certo

Importanti novità in casa Lazio, dopo il ko contro la Fiorentina in campionato. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Valentin Castellanos ha oramai recuperato dal problema muscolare accusato nei giorni scorsi e nella giornata di oggi si allenerà regolarmente insieme al gruppo di Marco Baroni a Formello. "Domani ci sarà la rifinitura, per Taty fortunatamente non c'è niente di importante ma non voglio rischiare niente, mentre Gigot ha avuto questo problema ieri in allenamento e non sarà disponibile", aveva spiegato lo stesso Baroni prima del match contro la Viola.

L'obiettivo è puntato sulla prima sfida di Europa League, contro la Dinamo Kiev ad Amburgo, col Taty che ieri ha svolto ulteriori esami di controllo che hanno certificato la guarigione clinica. L'argentino partirà quindi con la squadra, anche se il suo eventuale utilizzo sarà valutato solo nelle prossime ore con la priorità che resta quella di non prendere rischi.

Anche perché, spiega il quotidiano, la distorsione alla caviglia rimediata a Firenze da Boulaye Dia non preoccupa, con l'ex Salernitana che è disponibile a tutti gli effetti. La squadra si allenerà questa mattina nel centro tecnico biancoceleste e nel pomeriggio partirà per la Germania con la voglia di andare subito oltre al ko del Franchi e di partire col piede giusto nella nuova affascinante campagna europea.