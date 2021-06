Lazio, con il 4-3-3 di Sarri Correa a rischio 'taglio'. Può tornare in auge l'idea Shaqiri

Con il 4-3-3 cambierà la fisonomia offensiva della Lazio, è inevitabile: secondo la Gazzetta dello Sport non si discute la posizione di Ciro Immobile, che sarà il riferimento nel mezzo. Per la fascia destra è riaffiorato l’interesse per Xherdan Shaqiri del Liverpool, mentre a sinistra è in dubbio l’adattabilità di Joaquin Correa. L’argentino può restare in coppia con Immobile nel 4-3-1-2. Probabile però che Correa sia il big in partenza per far cassa e pescare dal mercato un "vero" esterno.