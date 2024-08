Ufficiale Shaqiri ritrova il passato, ha firmato con il Basilea: "Mi riempie d'orgoglio, felice di tornare"

Lasciato Chicago dopo gli Europei di Germania 2024, per Xherdan Shaqiri si apre una nuova pagina della sua carriera. Dopo diverso tempo lontano dalla madrepatria, così come gli ultimi due anni vissuti in MLS, il trequartista 32enne ha deciso di tornare a vestire ufficialmente la maglia del Basilea con cui ha mosso i primi passi.

Il comunicato ufficiale. "Dopo 12 anni all'estero e 13 titoli vinti (due volte la Champions League), una carriera globale in alcuni dei migliori club d'Europa e 125 presenze nella Nazionale maggiore svizzera, Xherdan Shaqiri torna all'FC Basilea 1893. “Shaq” ha firmato un contratto triennale con il suo club preferito fino all'estate del 2027".

Il direttore sportivo Daniel Stucki lo ha accolto così: "Abbiamo parlato con Xherdan per settimane e siamo felici che il suo ritorno al Basilea si sia finalmente concretizzato. L'ingaggio è stato possibile - anche dal punto di vista finanziario - solo perché l'FCB, ma soprattutto Xherdan stesso, hanno voluto assolutamente questo ritorno. Il fatto che un giocatore del suo calibro torni a giocare per i rossoblù in Super League è un segnale forte per il club, la città di Basilea e la regione, ma anche per il calcio svizzero in generale. Siamo convinti che la nostra squadra beneficerà della sua esperienza e della sua classe".

Le prime parole dal suo ritorno: “Mi riempie di orgoglio e sono felice di tornare oggi all'FCB nel mio paese natale. Sono profondamente legato al club - ha detto Shaqiri - e alla regione da quando ero bambino. Come tifoso e, naturalmente, come giocatore. Ho completato la mia formazione calcistica a Basilea e ho poi potuto lanciare la mia carriera internazionale. Ora voglio attaccare di nuovo con l'FCB e non vedo l'ora di rivedere i nostri tifosi allo Joggeli”, la dichiarazione rilasciata ai canali ufficiali del club.