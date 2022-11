Lazio, con Luis Alberto un punto in più (in media) a partita. Lotito media tra giocatore e Sarri

Nell’infinito dibattito tra chi ama quel genio matto di Luis Alberto e chi invece lo cederebbe subito, come farebbe Sarri, è intervenuto persino il presidente Lotito. Stando a Repubblica, il patron laziale ha parlato con il giocatore e con il tecnico e intende fare da mediatore. Le statistiche dicono che con lo spagnolo in campo, in media, la Lazio realizza un punto in più a partita.