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Lazio, ancora attesa per la cessione di Romagnoli all'Al-Sadd: ecco cosa manca

Lazio, ancora attesa per la cessione di Romagnoli all'Al-Sadd: ecco cosa manca TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 08:54Serie A
L'accordo fra le parti c'è da diverse settimane, vanno solo superati alcuni ostacoli di natura burocratica prima del via definitivo all'operazione

Ancora qualche dettaglio per il trasferimento in Qatar di Alessio Romagnoli. Il difensore della Lazio è in partenza e dovrebbe, condizionale d’obbligo, approdare all’Al-Sadd, club affidato a Razvan Lucescu dopo l’addio di Roberto Mancini. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, le prossime 72 ore potrebbero essere quelle decisive per l’arrivo della fumata bianca e il passaggio del centrale biancoceleste nel club orientale. Resta però qualche ostacolo da superare di natura burocratica e non solo prima del via libera definitivo.

Ostacolo di natura fiscale

L’accordo infatti fra le parti è stato trovato da diverse settimane. Il giocatore romano ha accettato la destinazione sulla base di sei milioni di euro netti a stagione di ingaggio mentre alla squadra della capitale andrebbero riconosciuti tre milioni di euro per il cartellino. Il primo ostacolo però sembra essere di natura fiscale e la morte dell’ex emiro del Qatar, con il conseguente lutto nazionale, ha frenato queste procedure legate alla firma dei contratti.

Solo cinque extracomunitari in campo

E poi c’è il regolamento. Da questa stagione infatti il campionato qatariota ha cambiato il regolamento legato agli stranieri. E’ stato abbassato il limite dei giocatori extracomunitari schierabili passando da sei a cinque e riducendo anche quelli tesserabili. Malgrado questo però filtra comunque ottimismo sulla buone riuscita dell’operazione di mercato.

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