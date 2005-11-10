Lazio, ancora attesa per la cessione di Romagnoli all'Al-Sadd: ecco cosa manca
Ancora qualche dettaglio per il trasferimento in Qatar di Alessio Romagnoli. Il difensore della Lazio è in partenza e dovrebbe, condizionale d’obbligo, approdare all’Al-Sadd, club affidato a Razvan Lucescu dopo l’addio di Roberto Mancini. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, le prossime 72 ore potrebbero essere quelle decisive per l’arrivo della fumata bianca e il passaggio del centrale biancoceleste nel club orientale. Resta però qualche ostacolo da superare di natura burocratica e non solo prima del via libera definitivo.
Ostacolo di natura fiscale
L’accordo infatti fra le parti è stato trovato da diverse settimane. Il giocatore romano ha accettato la destinazione sulla base di sei milioni di euro netti a stagione di ingaggio mentre alla squadra della capitale andrebbero riconosciuti tre milioni di euro per il cartellino. Il primo ostacolo però sembra essere di natura fiscale e la morte dell’ex emiro del Qatar, con il conseguente lutto nazionale, ha frenato queste procedure legate alla firma dei contratti.
Solo cinque extracomunitari in campo
E poi c’è il regolamento. Da questa stagione infatti il campionato qatariota ha cambiato il regolamento legato agli stranieri. E’ stato abbassato il limite dei giocatori extracomunitari schierabili passando da sei a cinque e riducendo anche quelli tesserabili. Malgrado questo però filtra comunque ottimismo sulla buone riuscita dell’operazione di mercato.