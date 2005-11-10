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Lazio, ecco Doekhi: contratto triennale per il difensore. L'annuncio del club
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Il difensore centrale arriva a parametro zero e sarà subito a disposizione di Gennaro Gattuso per il ritiro in vista della prossima stagione
Danilho Raimundo Doekhi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste ha infatti annunciato, con un comunicato stampa, che il difensore centrale classe 1998 ha firmato un contratto triennale, quindi fino al 30 giugno 2029.
L’ex Union Berlino, in arrivo a parametro zero dopo il mancato rinnovo del contratto con il club tedesco, sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso per il ritiro, fa sapere la Lazio.
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