Lazio, domani controlli per Nuno Tavares: il terzino sarà visitato a Villa Mafalda

C'è apprensione in casa Lazio per le condizioni Nuno Tavares. Il terzino alla sua prima convocazione con la seleçao portoghese ha fatto il suo esordio in nazionale venerdì nel 5-1 del Portogallo contro la Polonia che ha garantito il primo posto ai lusitani nel gruppo A di Nations League. Tavares ha giocato pochi minuti nel finale di gara, ma già nei giorni successivi ha accusato qualche piccolo problema fisico.

Si parla di un problema al ginocchio, un indolenzimento muscolare all’altezza del ginocchio per l’esattezza. Nelle prossime ore si valuteranno le condizioni e si capirà se l’ex Arsenal potrà essere a disposizione di Baroni domenica all’Olimpico contro il Bologna.

Secondo LaLazioSiamoNoi.it il terzino avrebbe accusato un problema al ginocchio. Per questo la società ha deciso di fargli svolgere alcuni accertamenti a Villa Mafalda per capire l'entità del suo problema. Gli esami, secondo quanto raccolto dal sito biancoceleste, sono in programma domani, mercoledì 20 novembre.

Ecco il calendario della Lazio dopo la sosta:

Il 24/11/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Lazio - Bologna

Il 28/11/2024 alle ore 18:45 - Europa League, Fase a gironi, Lazio - Ludogorets

Il 01/12/2024 alle ore 15:00 - Serie A, Parma - Lazio

Il 05/12/2024 alle ore 21:00 - Coppa Italia, Lazio - Napoli

Il 08/12/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Napoli - Lazio

Il 12/12/2024 alle ore 21:00 - Europa League, Fase a gironi, Ajax - Lazio

Il 16/12/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Lazio - Inter

Il 21/12/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Lecce - Lazio

Il 28/12/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Lazio - Atalanta