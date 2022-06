Lazio, doppio colpo dall'Hellas: Sarri pronto ad accogliere Casale e Ilic, trattativa da 28 milioni

Doppio colpo in entrata per la Lazio. Sempre molto vivo l’asse Roma-Verona con i biancocelesti che sono pronti ad accogliere alla corte di Maurizio Sarri il difensore Nicolò Casale e il centrocampista Ivan Ilic. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i due giocatori sono valutati 28 milioni di euro e la trattativa è in via di conclusione. Adesso andrà solo definitiva la modalità di pagamento.