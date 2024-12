Lazio, Fabiani e il futuro del club: "Siamo al 40-50% di quello che la società ha in mente"

A margine dell'ultimo allenamento del 2024 svolto nel centro sportivo di Formello, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto in diretta sui canali ufficiali biancocelesti. Questo un estratto delle sue parole:

Le ha fatto impressione vedere la Lazio terza miglior squadra dell’anno solare 2024?

“Non mi soffermo su numeri e statistiche, mi soffermo solo su quello che deve accadere nella prossima partita. Non ho tempo per gioire o soffrire per il passato, quello che mi piace sottolineare è questa mentalità vincente che la squadra sta acquisendo. Siamo agli inizi di un percorso, abbiamo resettato tutto presentando un programma triennale, siamo al 40-50% di quello che la società ha in mente e stiamo già facendo ottime cose. Cullarci su quanto fatto sarebbe un errore madornale, dobbiamo dare sempre più impulso a quello che sono le nostre idee”.

La mentalità giusta si sta creando in tutto l’ambiente.

“Negli anni la Lazio ha fatto bene, ci sono dei trofei in bacheca e questo significa che si è fatto un ottimo lavoro in passato. Io però non mi accontento mai, questa è la mia mentalità che deve essere poi percepita da chi va in campo. Quando facevo riferimento alla crescita dei risultati per noi quello che più conta è la crescita mentale del gruppo, questa mentalità deve far parte di uno spogliatoio e di tutto il mondo Lazio. Ho visto anche una crescita da parte dei tifosi, come ho detto prima mi rimarrà impresso nella mente per sempre l’applauso dei tifosi dopo la sconfitta contro l’Inter”.

Quanto è bello vedere la squadra che trascina il pubblico come successo in Lazio-Porto?

“Vorrei ricordare anche l’appoggio dei tifosi, per esempio quanti tifosi erano a Termini prima di Napoli-Lazio. Mi auguro che prima o poi si torni a permettere di fare trasferte e non si vietino più. Tutta la società e tutti quelli che fanno parte del mondo Lazio spingono per ottenere quei risultati, spesso gli obiettivi si raggiungono grazie a chi non appare ma che sono fondamentali per la crescita della società”.