La Juventus a Vlahovic: "Non fai più parte del progetto". Lui: "Resto fino alla scadenza"

La Juventus è alle prese con la questione Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è stato protagonista di un dialogo con la società, che gli ha spiegato: "Non fai più parte del progetto". L'ex Fiorentina però non si è fatto problemi a dire quali siano le sue reali intenzioni: "Resto fino alla scadenza". Il classe 2000 percepisce 12 milioni di euro annui e non ha alcuna intenzione di rinunciare a parte del suo salario, né per la Vecchia Signora, né per altri club.

È chiaro che i bianconeri non considerano un'opzione partecipare al pagamento di parte dello stipendio per rinforzare una diretta concorrente. Non è un mistero che Allegri voglia portarlo al Milan, ma i rossoneri nel frattempo, viste le difficoltà per arrivare all'ex Partizan Belgrado, hanno accelerato per Rasmus Hojlund. Il danese non vorrebbe lasciare il Manchester United e ancora non ha dato il suo assenso all'operazione, con i Red Devils che lo stanno offrendo un po' ovunque. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

In carriera il 25enne vanta 145 presenze e 58 gol con la Juventus, 108 partite e 49 reti con la Fiorentina e 27 gettoni e 3 centri con il Partizan Belgrado. Con la Serbia è sceso in campo 36 volte, segnando 14 gol. A queste ci sono da aggiungere le 3 apparizioni con l'Under 15, le 11 sfide con l'Under 19, con 6 reti all'attivo, e i 3 incontri con l'Under 21.