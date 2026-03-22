Lazio, Ianni e le punte: "Dia e Noslin meglio da subentrati. Ratkov? Avrà chance"

Sorride la Lazio, che batte il Bologna in trasferta con il punteggio di 0-2 grazie ad una doppietta di Taylor. Nella conferenza stampa posta partita interviene Marco Ianni, vice di Maurizio Sarri out per squalifica dopo il rosso rimediato nel finale del match vinto la corsa settimana per 1-0 all'Olimpico contro il Milan.

Tra i tanti temi toccati, le condizioni di Pedro e una caratteristica particolare individuata in Dia e Noslin: "Pedro aveva avuto dei problemi in settimana e non sapevamo se potesse essere a disposizione. Il mister ha scelto di schierarlo dall'inizio per non giocarsi una doppia sostituzione nel caso fosse subentrato. Forse hanno un impatto migliore da subentranti perché le maglie si allargano e loro sono bravi negli spazi".

Due parole anche su Ratkov, fin qui un oggetto misterioso arrivato dal mercato di gennaio: "Ratkov è un giocatore giovane e di qualità. Secondo lui è più un interno di centrocampo e non un esterno. Sta crescendo e avrà le sue chance da qui alla fine del campionato".