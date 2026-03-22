Lazio, Ianni: "Un'altra grande prestazione, bravi a sfruttare gli episodi"

Marco Ianni, vice-allenatore della Lazio, ai microfoni di Dazn ha analizzato così la bella vittoria sul campo del Bologna: "Ci tenevamo a dare continuità alle due precedenti vittorie e oggi abbiamo disputato un'altra grande prestazione contro una squadra forte e con calciatori importanti. Siamo stati bravi nell'approccio, ho visto personalità in un ambiente carico dopo la vittoria in Europa League. L'episodio del rigore, dove è stato bravissimo Motta, ci ha dato quel qualcosa in più che ci ha aiutato a vincere la partita. È stata una bella gara, noi più bravi a sfruttare gli episodi".

I cambi hanno dato una marcia in più?

"Sì, le sostituzioni hanno inciso molto. Chi c'era dall'inizio non stava facendo male, ma chi è entrato ha dato energia e attacco alla profondità. Pedro non stava benissimo, aveva una durata limitata ma ha fatto un buon primo tempo".

Taylor è il centrocampista giusto per la vostra idea di calcio.

"È un grande calciatore, che arriva da un contesto diverso e invece si è inserito subito molto bene. Fa parte di quei calciatori che sanno stare bene in campo, che sanno fare la cosa giusta. Si applica molto, studia l'italiano e dopo 15 giorni già comprende bene la lingua. È in crescita e sta mostrando tutte le sue qualità".

Come sta Gila?

"Viene da un periodo di sofferenza al ginocchio, è un qualcosa che avevamo messo in conto potesse succedere perché già da settimane stava stringendo i denti. Voleva esserci per dare una mano alla squadra, penso sia un riacutizzarsi dell'infiammazione. Speriamo di riaverlo subito dopo la sosta".